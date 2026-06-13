Sábado, 13 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Gran Desfile Mundialista: horario, ruta y alternativas viales en CDMX

Se recomienda no circular cerca de la zona incluso dos horas antes del desfile para evitar congestionamiento vial

Por: El Informador

El Gran Desfile Mundialista llega en un momento de máxima euforia para los aficionados, justo después de la histórica inauguración del torneo el jueves 11 de junio. GEMINI AI

El Gran Desfile Mundialista llega en un momento de máxima euforia para los aficionados, justo después de la histórica inauguración del torneo el jueves 11 de junio. GEMINI AI

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó y la Ciudad de México se prepara para celebrar uno de los eventos más esperados por los aficionados al futbol con el Gran Desfile Mundialista. La actividad reunirá a miles de asistentes en las principales calles de la capital, por lo que se prevén cierres viales y afectaciones al tránsito. 

Te puede interesar: ¿Número desconocido? Así puedes saber si una llamada es fraude con herramienta de la Condusef

Si planeas asistir o circular por la zona, aquí te compartimos el horario, la ruta completa y las alternativas viales para evitar contratiempos.

¿Qué puedes esperar del Gran Desfile Mundialista? 

Este evento mundialista mezclará elementos de las distintas expresiones culturales de México y la capital, como los pueblos originarios y el Día de Muertos, con elementos relacionados con el fútbol, por lo que habrá homenajes a "héroes mundialistas" que ha albergado la ciudad, como Pelé y Maradona.

Previamente la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis López, adelantó que habrán distintos carros alegóricos, uno de ellos sobre el juego de pelota con un contingente de 59 danzantes prehispánicos.

¿A qué hora inicia el desfile y cuál es su ruta?

El desfile se llevará a cabo este sábado 13 de junio y estará iniciando a partir de la 1:00 pm, el recorrido será de tres kilómetros, y la ruta que recorrerá el desfile será a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma. Iniciará desde la Glorieta Diana Cazadora hasta finalizar en el Monumento a la revolución.

Si no te encuentras en la Ciudad de México y no quieres perderte el desfile, no te preocupes, este será televisado por televisión abierta en el canal de TvAzteca y N+.

Opciones alternativas si necesitas circular en auto

Dado que abarcará un gran tramo de la avenida Reforma, habrá cierres viales que serán temporales, para no interferir con el desfile y por seguridad de los asistentes. Por lo que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda las siguientes rutas alternas si circulas por la zona:

  • Avenida Arcos de Belén
  • Avenida Chapultepec
  • Avenida Insurgentes
  • Avenida Sullivan
  • Circuito Interior 
  • Dr. Río de la Loza
  • Eje 1 Norte
  • Eje Central Lázaro Cárdenas 
  • José María Iglesias
  • Ribera de San Cosme 
X/@OVIALCDMX
X/@OVIALCDMX

También lee: Eclipse Solar Total 2026: ¿Cuándo es y dónde se podrá ver?

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

KR

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones