Gran Desfile Mundialista: horario, ruta y alternativas viales en CDMX

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó y la Ciudad de México se prepara para celebrar uno de los eventos más esperados por los aficionados al futbol con el Gran Desfile Mundialista. La actividad reunirá a miles de asistentes en las principales calles de la capital, por lo que se prevén cierres viales y afectaciones al tránsito.

Si planeas asistir o circular por la zona, aquí te compartimos el horario, la ruta completa y las alternativas viales para evitar contratiempos.

¿Qué puedes esperar del Gran Desfile Mundialista?

Este evento mundialista mezclará elementos de las distintas expresiones culturales de México y la capital, como los pueblos originarios y el Día de Muertos, con elementos relacionados con el fútbol, por lo que habrá homenajes a "héroes mundialistas" que ha albergado la ciudad, como Pelé y Maradona.

Previamente la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis López, adelantó que habrán distintos carros alegóricos, uno de ellos sobre el juego de pelota con un contingente de 59 danzantes prehispánicos.

¿A qué hora inicia el desfile y cuál es su ruta?

El desfile se llevará a cabo este sábado 13 de junio y estará iniciando a partir de la 1:00 pm , el recorrido será de tres kilómetros, y la ruta que recorrerá el desfile será a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma. Iniciará desde la Glorieta Diana Cazadora hasta finalizar en el Monumento a la revolución.

Si no te encuentras en la Ciudad de México y no quieres perderte el desfile, no te preocupes, este será televisado por televisión abierta en el canal de TvAzteca y N+.

Opciones alternativas si necesitas circular en auto

Dado que abarcará un gran tramo de la avenida Reforma, habrá cierres viales que serán temporales, para no interferir con el desfile y por seguridad de los asistentes. Por lo que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda las siguientes rutas alternas si circulas por la zona:

Avenida Arcos de Belén

Avenida Chapultepec

Avenida Insurgentes

Avenida Sullivan

Circuito Interior

Dr. Río de la Loza

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

José María Iglesias

Ribera de San Cosme

X/@OVIALCDMX

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KR