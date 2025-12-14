Domingo, 14 de Diciembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este domingo 14 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 77%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 11

Martes 16 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

