Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 14 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 14 de diciembre informa que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 65%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24