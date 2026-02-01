Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 1 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 47%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

