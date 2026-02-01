Domingo, 01 de Febrero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 1 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 47%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

