El intenso calor que marcó los últimos días en gran parte del país comenzará a ceder ante un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La llegada del frente frío número 48 provocará un escenario de inestabilidad con lluvias, fuertes rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este domingo 3 de mayo, el sistema frontal se mantendrá activo sobre el sureste mexicano y el Golfo de México, generando precipitaciones de consideración. Estados como Veracruz, Tabasco y Chiapas enfrentarán lluvias fuertes a puntuales intensas, mientras que Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán acumulados de fuertes a muy fuertes. Estas condiciones elevan el riesgo de encharcamientos, crecida de ríos y deslaves, especialmente en zonas vulnerables.

En el centro del país, el panorama también apunta a condiciones variables. Tanto la Ciudad de México como el Estado de México presentarán intervalos de chubascos, con probabilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo, factores que podrían impactar la movilidad y las actividades al aire libre.

El fenómeno no solo traerá lluvias. La masa de aire polar asociada al sistema generará un evento de “Norte”, con rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora en zonas de Veracruz y el istmo de Tehuantepec, incrementando el riesgo de afectaciones tanto en áreas costeras como urbanas.

Durante el arranque de la semana, las condiciones inestables persistirán. El frente frío 48 se mantendrá estacionario sobre el suroeste del Golfo de México y la península de Yucatán, prolongando las lluvias en el sureste. A esto se sumará la entrada del frente frío 49 por el noroeste del país, provocando rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, así como posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pese a este cambio, el calor no desaparecerá por completo. Se prevén temperaturas de hasta 45 grados en entidades como Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chiapas. En el norte y occidente, los valores oscilarán entre los 35 y 40 grados, mientras que en regiones del centro del país podrían alcanzar entre 30 y 35 grados.

En contraste, durante la madrugada se esperan temperaturas frías en zonas altas, lo que acentuará el contraste térmico en distintas regiones del territorio nacional, marcando así un inicio de semana con condiciones climáticas contrastantes.

MF