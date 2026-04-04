Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 4 de abril determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.Domingo 5 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Lunes 6 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla