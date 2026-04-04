Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 4 de abril determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

