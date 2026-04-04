Metro CDMX: Horario este Sábado de Gloria 4 de abril

Esta Semana Santa, el Metro de la Ciudad de México ha adoptado horarios de días festivos y tenido inconvenientes por el cierre temporal o total de algunas estaciones por obras de remodelación con motivo del Mundial 2026. En este contexto, es importante conocer los ajustes específicos que se aplicarán durante el Sábado de Gloria para garantizar una movilidad más eficiente y sin sorpresas para los usuarios.

Este sábado 4 de abril, el Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro volverá a su horario habitual y comenzará a operar desde las 6:00 y hasta las 24:00 horas.

En lo que respecta al Domingo de Resurrección, el STC no ha informado modificaciones, por lo que se espera que opere en su horario habitual de 7:00 a 24:00 horas. Ese día tampoco habrá restricciones para abordar con bicicleta en el servicio.

Las excepciones se presentarán en algunas estaciones de las líneas 2 y 7, donde se realizan obras de remodelación.

Operación de la Línea 2 durante la Semana Santa

El STC informó que, a partir del 9 de febrero, tres estaciones de la Línea 2 tienen horarios especiales y cierres temporales.

De lunes a viernes, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto operarán de 5:00 a 22:00 horas; los sábados, de 6:00 a 20:00 horas; y los domingos permanecerán cerradas.

El servicio operará normalmente de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Xola a Tasqueña. Para mitigar las afectaciones, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán servicio en autobuses en los tramos afectados.

Ayer, el director general del Metro, Adrián Rubalcaba Suárez, informó que estaba supervisando las obras en la Línea 2. Pidió paciencia a los usuarios y aseguró que la modernización será "perfecta".

Autoridades del Metro supervisan los trabajos de modernización que se realizan en la Línea 2. Estas acciones tienen como objetivo mejorar la seguridad y eficiencia del servicio.

Las labores continúan también en horario nocturno para no afectar la operación.

Agradecemos la… pic.twitter.com/Dhp38eHNAV — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 4, 2026

Estaciones cerradas en la Línea 7

En la Línea 7, la estación Auditorio permanece cerrada hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de pasajeros en ella.

