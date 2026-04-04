Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Cancún para este sábado 4 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 69%.Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 6 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga