Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Cancún para este sábado 4 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 69%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 5 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 6 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

