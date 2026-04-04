Sábado, 04 de Abril 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 4 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 14

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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