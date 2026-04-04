Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 4 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Lunes 6 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 14Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Guadalajara