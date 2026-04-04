Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 4 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 14

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

