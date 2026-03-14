Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 14 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 14 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.Según se informó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 17 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara