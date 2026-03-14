Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 14 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 14 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Según se informó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

