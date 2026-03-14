Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 14 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 14 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.Domingo 15 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Martes 17 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20Jueves 19 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Viernes 20 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque