Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 14 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 14 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 15 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 17 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 20

Jueves 19 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Viernes 20 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

