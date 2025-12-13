Sábado, 13 de Diciembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 13 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se anuncia, el clima presenta un 42% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

