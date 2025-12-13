Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 13 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.Según se anuncia, el clima presenta un 42% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en El Salto