Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 13 de diciembre determina que estará con lluvia de gran intensidad con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 79%.Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 23Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24