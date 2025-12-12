La Lotería Nacional llevó a cabo el viernes 12 de diciembre el Sorteo Especial No. 307, en honor a la Virgen de Guadalupe. El evento se desarrolló en sus instalaciones oficiales y contó con transmisión en tiempo real a través de los canales institucionales, con una bolsa de premios diseñada para distribuir millones de pesos entre quienes participaron.

Tanto el billete conmemorativo como la dinámica del sorteo se alinearon con la tradición de organizar emisiones especiales en fechas de alto significado para el país.

¿De cuánto fue el premio mayor del Sorteo Especial 307 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Especial 307 de la Lotería Nacional ofreció un premio mayor de 40 millones de pesos, dividido en tres series, con un costo de 60 pesos por cachito.

En total, el sorteo puso en juego una bolsa acumulada de 80 millones de pesos, distribuida en un esquema que contempló más de 12 mil premios y reintegros.

Resultados del Sorteo Especial 307

La celebración del Sorteo Especial 307 fue transmitida en vivo a través del canal oficial de la Lotería Nacional, donde se confirmó que el número 07968 fue el ganador del premio mayor.

YC