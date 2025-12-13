Sábado, 13 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 13 de diciembre prevé que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Tonalá
Clima en Ciudad de México
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones