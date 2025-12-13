Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 13 de diciembre prevé que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 13Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa