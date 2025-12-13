Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 13 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 13 de diciembre prevé que estará con nubes dispersas con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

