Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 18 de marzo determina que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga