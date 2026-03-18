Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 18 de marzo determina que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 30%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

