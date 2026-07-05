Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 5 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

