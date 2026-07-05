Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 5 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Sábado 11 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Domingo 12 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque