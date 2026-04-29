México enfrenta una serie de ondas de calor que, de acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se presentan con mayor intensidad durante los meses de abril, mayo y junio.Este fenómeno climático, caracterizado por temperaturas que superan los promedios históricos en diversas entidades del país, responde a sistemas de alta presión que impiden la formación de nubes y la dispersión del calor. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la dinámica climática de la región, la temporada de ondas de calor en México termina formalmente en junio.El descenso de las temperaturas extremas está directamente vinculado al establecimiento de la temporada de lluvias y la llegada de humedad por ciclones tropicales (fenómenos previstos para la segunda quincena de dicho mes), los cuales ayudan a refrescar la masa de aire sobre el territorio nacional.No obstante, según la World Meteorological Organization (WMO), los meses de abril y mayo se mantienen como el periodo de mayor intensidad térmica debido a la persistencia de sistemas de alta presión que impiden la nubosidad. Para mitigar los efectos del calor intenso, la World Health Organization (WHO) establece protocolos específicos de autocuidado que permiten al organismo mantener su temperatura interna en niveles seguros. Aquí se detallan las acciones primordiales: El golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuando la temperatura corporal sube por encima de los 40°C. Según los manuales de la American Heart Association (AHA), identificar los síntomas a tiempo marca la diferencia entre una recuperación rápida y daños orgánicos permanentes:La temporada de calor en el territorio nacional suele concluir con la llegada formal de la temporada de lluvias (a mediados de junio), sin embargo, la persistencia de cielos despejados prolonga la sensación térmica extrema. CT