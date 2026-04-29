Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 29 de abril determina que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 95% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 39 y temperatura mínima de 24Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan