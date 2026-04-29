Miércoles, 29 de Abril 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 29 de abril determina que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 95% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 39 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa
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