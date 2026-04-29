Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 29 de abril determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 55%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Sábado 2 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala