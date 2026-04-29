Miércoles, 29 de Abril 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de abril de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 29 de abril determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 55%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 2 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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