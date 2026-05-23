Para la tarde y noche de este sábado 23 de mayo del 2026, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) prevé lluvias ligeras en siete alcaldías: conoce la lista.

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¿En qué alcaldías de CDMX lloverá este sábado?

De acuerdo con Protección Civil, podría haber lluvias con intensidad de débil a moderada en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

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Por otra parte, en la alcaldía Gustavo A. Madero se pronostican lluvias con intensidad débil.

La SGIRPC recomienda a la población estar alerta a los reportes de su Sistema de Alerta Temprana.

¿Qué es el Sistema de Alerta Temprana en CDMX y cómo funciona?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) opera el Sistema de Alerta Temprana Meteorológica en la Ciudad de México, un mecanismo diseñado para advertir a la población sobre fenómenos climáticos como lluvias, vientos y granizo.

Este sistema clasifica el nivel de riesgo en cinco colores: verde, amarillo, naranja, rojo y púrpura, permitiendo a los ciudadanos tomar precauciones acordes a la intensidad del clima.

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El nivel verde indica condiciones promedio, con lluvias menores a 15 milímetros en 24 horas, lo que representa un riesgo mínimo. Por su parte, la alerta amarilla advierte sobre precipitaciones de 15 a 29 milímetros, mientras que los niveles naranja, rojo y púrpura señalan riesgos progresivamente mayores, llegando a pronosticar lluvias superiores a los 70 milímetros y vientos de más de 80 kilómetros por hora en su nivel más extremo.

La activación de estas alertas se realiza de manera focalizada por alcaldía. Cuando se prevén lluvias ligeras, como las pronosticadas para este 23 de mayo de 2026, las autoridades suelen emitir recomendaciones preventivas básicas, instando a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y el sistema de altavoces de la ciudad.



JM