¿Hay contingencia? Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 26 de febrero

La Ciudad de México amaneció este jueves con una calidad de aire mala y un nivel de riesgo alto por la presencia de partículas contaminantes PM₁₀ y PM₂.₅, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). No obstante, la contaminación no supera los límites aceptados y el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal, en su modalidad de jueves.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Vehículos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 o 2

Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La CAMe informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "mala", con un nivel de riesgo alto, por la presencia de contaminantes PM₁₀ y PM₂.₅.

Las estaciones Gustavo A. Madero, Merced y Xochimilco tenían los peores indicadores, con calidad "mala", en tanto que Iztapalapa y Tláhuac se ubicaban en "aceptable". El resto de puntos de la red de monitoreo señalaban una calidad "buena".

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula con la UMA 2026?

Incumplir la restricción puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.