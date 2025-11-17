Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 17 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 17 de noviembre prevé que estará con algo de nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Según se establece, el clima presenta un 4% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

