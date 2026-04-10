Claudia Sheinbaum reconoce caída en precio del maíz; promete apoyos al campo

En medio de la tensión entre el Gobierno de México y organizaciones de productores agrícolas, quienes amagan con boicot a la Copa Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el precio del maíz atraviesa un momento complicado ; sin embargo, aseguró que su administración mantendrá e incluso reforzará los apoyos al campo.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la caída de los precios del maíz?

Tras encabezar el acto por el 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en la Exhacienda de Chinameca, Morelos, Claudia Sheinbaum indicó que su gobierno es consciente de la difícil situación que enfrentan los productores debido a la caída en los precios del grano.

"Vamos a seguir apoyando al campo, sabemos que hay un momento difícil porque el maíz está a muy bajo precio. Y tenemos varios programas, no solamente los fertilizantes gratuitos, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, sino que ahora el maíz es la raíz para poder dotar de apoyo técnico y también maquinaria para los productores y también valor agregado a la producción del maíz para los pequeños productores", afirmó.

Sheinbaum destacó que estos apoyos no sólo estarán dirigidos a pequeños productores, sino también a medianos , quienes también resienten la baja en los precios del mercado.

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¿Qué acciones prevé tomar Claudia Sheinbaum para apoyar a los agricultores mexicanos?

En ese sentido, adelantó que se fortalecerán acciones con la intención de mejorar la productividad, incluyendo asistencia técnica, mecanización del campo y esquemas que permitan dar valor agregado al maíz para mejorar los ingresos de quienes dependen de este cultivo.

Asimismo, la Presidenta mencionó la necesidad de impulsar infraestructura hidráulica en regiones agrícolas clave como Morelos. Se evaluará la construcción de presas para recuperar cultivos y mejorar el riego, en coordinación con la gobernadora del estado, Margarita González Saravia.

"Ya nos vamos a poner de acuerdo con Margarita para que pueda recuperarse el riego agrícola en esta zona tan importante de Morelos", puntualizó.

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Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural respalda a Sheinbaum

Por su parte, al término del evento, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, aseguró que el Gobierno federal ha cumplido con los acuerdos establecidos con los productores.

"Todos los compromisos están en pleno cumplimiento (…) el gobierno siempre está dispuesto al diálogo y los acuerdos que se han firmado con ellos se han cumplido totalmente", afirmó en breve entrevista.

La tarde de este viernes 10 de abril, agricultores decidieron retirarse de la Secretaría de Gobernación (Segob) ante la falta de consensos con el gremio transportista con el fin de ingresar a una mesa de diálogo, y ante las condiciones que denunciaron les pidió el Gobierno federal para liberar los tramos que aún mantienen bloqueados en algunas partes del país.

JM