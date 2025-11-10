Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 10 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 10 de noviembre informa que estará con nubes con 12 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 79%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 4 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 6Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 16 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Monterrey