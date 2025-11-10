Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 10 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 10 de noviembre informa que estará con nubes con 12 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 79%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 4 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 6

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 16 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

