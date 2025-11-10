Lunes, 10 de Noviembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 10 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este lunes 10 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 77%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 11 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 21

Miércoles 12 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Jueves 13 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Domingo 16 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

