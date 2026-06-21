Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 21 de junio informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se informó, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

