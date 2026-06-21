Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 21 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 21 de junio informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.Según se informó, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 26 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tonalá