Claudia Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe ninguna actividad militar por parte de Estados Unidos en territorio nacional, tras la alerta emitida por maniobras militares en espacio aéreo cercano a México.

Previo a la presentación del Plan de Justicia para Pueblos de Guanajuato y Querétaro, medios de comunicación cuestionaron a la mandataria sobre si existían acciones que el Gobierno de Estados Unidos estuviera haciendo en México.

“Nada, no hay nada... emitió la SICT (Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes) un comunicado”, dijo la mandatia federal.

“En territorio nacional, nada, no están haciendo ningún tipo de maniobras”, aseguró la gobernante mexicana, al tiempo que se despidió para seguir su camino sin dar más declaraciones.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el viernes la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) emitiera cinco avisos advirtiendo a operadores aéreos estadounidenses de una “situación potencialmente peligrosa” en espacios aéreos sobre el Pacífico, que van desde México a Ecuador, pasando por Colombia y Centroamérica, “debido a actividades militares” y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos extremar las precauciones “al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico” en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

Ese mismo día, la SICT afirmó que la medida anunciada por las autoridades estadounidenses es solo de “carácter preventivo”, la cual está orientada a reforzar “la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo”.

Asimismo, descartó que ello tuviera implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos.

La advertencia de la FAA parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

Estados Unidos mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de las costas colombianas.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense apresó el pasado 3 de enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

El C-130J Super Hércules aterrizó en Toluca

En redes sociales, usuarios reportaron que una aeronave militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

El Gabinete de Seguridad informó a las 20:23 horas de ayer en sus cuentas oficiales que la presencia de la aeronave militar estadounidense, avión Hércules C-130, “obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación”.

De acuerdo con la autoridad, estas operaciones se realizaron conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral.

