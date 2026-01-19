Los resultados de la Prueba PISA dejaron en evidencia las fallas del sistema educativo en México, especialmente en áreas fundamentales como lectura, escritura y matemáticas. Con una ubicación en el tercer puesto de los países con los peores resultados dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México enfrenta un retroceso educativo preocupante. José Manuel Jurado, académico de la Universidad de Guadalajara, señala que esta problemática es “multifacética” y que varios factores contribuyen al rezago en comprensión lectora. La crítica al sistema es que los estudiantes arrastren problemas para escribir y leer correctamente.

“No es broma: un alumno de prepa es incapaz de escribir correctamente una cuartilla. No solamente fallan en la ortografía… la composición de los textos es un desastre. Y todo nace mal desde el nivel básico. Así van saliendo de primaria, secundaria y prepa”, lamenta Margarita Sánchez, maestra de bachillerato.

El impacto de la pandemia del COVID-19 es el primer elemento identificado como causante de la brecha educativa. Los métodos tradicionales de enseñanza se vieron obligados a adaptarse a un modelo digital, lo que generó una desconexión con las aulas físicas y dificultó el aprendizaje. Esta transición a la tecnología, según José Manuel Jurado, trajo consigo un incremento en el consumo del contenido audiovisual y una fragmentación de la lectura, lo que afecta la capacidad de concentración en textos largos y complejos.

Otro factor clave es el escaso uso de la escritura digital, lo cual no permite a los estudiantes desarrollar las habilidades psicomotrices necesarias para escribir a mano. Esto afecta su memoria, capacidad de expresión y comprensión. Además, los jóvenes muestran una creciente apatía por la lectura, prefiriendo otros medios que no demandan el mismo nivel de concentración. Y los teléfonos móviles están alejando a los estudiantes de los libros y trastornando su capacidad de comprensión lectora, lo que se traduce en un aumento de la ansiedad, distracción y la incapacidad para expresar sus pensamientos de manera clara.

Las dos reformas educativas y cambios en los procesos de evaluación también han influido negativamente, dejando a los alumnos sin un marco estructurado que favorezca su aprendizaje. El experto aboga por una mayor disciplina pedagógica y un mejor manejo de la tecnología dentro de los entornos educativos. Y resalta la importancia de la participación activa de los padres de familia, maestros y directivos.

El sistema de evaluación educativa ha experimentado cambios que han dificultado la medición precisa del desempeño académico. Las evaluaciones nacionales, como Planea y Enlace han sido suspendidas o modificadas, lo que lleva a una falta de diagnóstico efectivo de las áreas de mejora en el aprendizaje.

Comparado con países que implementan modelos educativos exitosos, como Finlandia y Singapur, México sigue rezagado. Estos países han logrado mejorar sus sistemas educativos a través de políticas que promueven una enseñanza más centrada en el estudiante, con una formación docente especializada y un enfoque en el desarrollo integral de habilidades como la lectura crítica, la resolución de problemas y el pensamiento independiente.

El aumento de la reprobación en México es otro indicativo de las fallas. La transición hacia la educación a distancia durante la pandemia dejó a muchos estudiantes atrás, como es el caso de Saúl, de 11 años, quien repitió el cuarto grado debido a las dificultades para aprender a leer y escribir. Su madre, Laura, lamenta que, a pesar de sus esfuerzos por ayudarlo, las condiciones no fueron las ideales para el aprendizaje en línea. Y la falta de motivación de otros niños contribuyó a su bajo rendimiento.

Cifras de reprobación en México aumentan en ciclos post pandemia

Saúl tiene 11 años y cursa el cuarto grado de primaria. Aunque es bueno en deportes y Ciencias Naturales, está repitiendo el año debido a calificaciones insatisfactorias en el periodo 2024-2025. Saúl pasó la transición de preescolar a primaria durante el aislamiento por el COVID-19, lo que complicó el desarrollo de sus habilidades de lectoescritura, principalmente. Su madre, Laura, explicó que esto ha sido la causa de su dificultad para avanzar.

“Saúl sabe los números, pero todavía no sabe multiplicar bien. Lo más difícil ha sido que no he logrado que aprenda a leer correctamente, no tiene ritmo y muchas cosas no se le graban”, comentó Laura. La falta de motivación durante las clases virtuales también afectó a Saúl, ya que, a pesar de la ayuda de su madre, el ambiente sin compañeros ni maestra no le permitió seguir el ritmo.

“Tal vez es mi culpa, porque no dejé que repitiera primero y segundo, pues no era obligatorio, pero en cuarto no pudimos y tuvo que repetir”, reconoció Laura, quien ahora está pagando clases de regularización. Saúl ha mejorado a seis y siete en algunas materias, pero en español aún tiene calificaciones bajas.

“Muchos compañeros están en la misma situación, pero a él le afectó mucho. Ahora lo llevo a clases y también a psicóloga. Estoy tratando de motivarlo”, comentó Laura, quien también reconoce las dificultades del sistema educativo. “Los maestros no pueden atender a 40 niños de manera individual”, dijo.

En México, el porcentaje de reprobación en primaria se ha mantenido en 0.6% desde el ciclo escolar 2021-2022 hasta el 2024-2025. Sin embargo, en secundaria, las cifras han aumentado, pasando del 3% en 2021-2022 al 3.4% en 2024-2025, según la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aunque no se miden directamente en educación media superior, las cifras de deserción escolar han incrementado, pasando de 10.2% en 2021-2022 a 11.3% en 2024-2025. En el ciclo 2022-2023, el abandono escolar alcanzó el 12.2%.

En Jalisco, las cifras de reprobación también son mayores que el promedio nacional. En primaria, la tasa es de 0.7% en 2024-2025, mientras que en 2021-2022 fue de 0.1%. En secundaria, la cifra aumentó de 0.1% en 2021-2022 a 3.4% en el ciclo más reciente. El abandono escolar, por su parte, pasó de 0% en 2021-2022 a 11.3% en 2024-2025, aunque esta cifra es menor que el 12.8% registrado en 2022-2023.

La organización Mexicanos Primero, capítulo Jalisco, destaca que las cifras de reprobación disminuyeron tras el acuerdo de la SEP en 2021 que permitía que los estudiantes no fueran reprobados durante la pandemia. En Jalisco, el porcentaje de alumnos reprobados pasó de 1.6% en 2018-2019 a 0.7% en 2021-2022.

A pesar de la dificultad durante la pandemia, donde muchos estudiantes tuvieron participación parcial o nula, la SEP permitió que los estudiantes acreditaran el grado escolar sin reprobar.

Sin embargo, en el ciclo escolar 2023-24, las reglas cambiaron nuevamente. La SEP estableció que los estudiantes de primero y segundo grado de primaria no pueden reprobar, pero sí los de tercero a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria, lo que ha ocasionado un aumento en las cifras de reprobación. En Jalisco, el porcentaje de reprobación en 2023-2024 fue de 1.1 por ciento.

Contrastan resultados en México y Jalisco

En 2022, México participó por última vez en la prueba PISA 2025, una evaluación internacional de los estudiantes, ubicándose en el lugar 35 entre los 37 países miembros de la OCDE. Sin embargo, los resultados obtenidos en Jalisco fueron mejores que los del país en su conjunto. A nivel nacional, México alcanzó un puntaje promedio de 407 puntos, mientras que la media de la OCDE fue de 478 puntos.

Esta tendencia por debajo del promedio se reflejó en las tres áreas evaluadas. Matemáticas fue el área en la que México presentó mayor desventaja, con una diferencia de 77 puntos menos que el promedio de la OCDE. Le siguieron las ciencias, con 75 puntos menos, y la comprensión lectora, con 61 puntos menos.

La OCDE consideró el desempeño de los estudiantes mexicanos como insuficiente, ya que dos de cada tres no fueron capaces de representar matemáticamente una situación sencilla, obteniendo un puntaje inferior al nivel 2. Además, solo dos de cada mil estudiantes lograron resultados sobresalientes en matemáticas (nivel 5 o superior). Esta situación empeoró en comparación con 2012, cuando el 55% de los estudiantes se ubicaron por debajo del nivel 2, cifra que subió al 66% en 2022.

A pesar de esta tendencia nacional, los estudiantes jaliscienses mejoraron un 17% en lectura y un 15% en matemáticas en comparación con la evaluación anterior.

Más jóvenes llegan al nivel medio superior

Leonardo Díaz logró terminar la preparatoria con un promedio superior a 80, pese a que materias como matemáticas y historia no eran de su agrado. “Mi materia favorita era tecnología”, comentó. Tras un semestre de espera, optó por una carrera tecnológica en la Universidad de Guadalajara.

Entre 2018 y 2024, el porcentaje de eficiencia terminal en México ha crecido, pasando de 86% a 90.5% en educación secundaria y media superior, según el diagnóstico “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025” de la SEP. Este indicador refleja el número de estudiantes que concluyen un ciclo escolar en comparación con la cohorte inicial, y su aumento es positivo para el sistema educativo.

Jalisco también ha experimentado avances en ambos niveles: la eficiencia terminal en secundaria subió de 84.6% a 88.3%, y en educación media superior, el salto fue de 63.9% a 96%, destacando como el estado con el porcentaje más alto del país.

En contraste, Carlos Rodríguez abandonó la preparatoria y optó por trabajar en una carnicería, valorando más el salario que su formación educativa. “Gano más dinero, puedo comprar lo que necesito”, dijo.

La SEP anunció que en 2026 se crearán 95,400 nuevos lugares en educación media superior para ampliar el acceso a programas educativos, mientras que Jalisco sigue consolidándose con 177 planteles, siendo el sistema más grande de México.

Ejemplos en Latinoamérica

Abandono y Alerta: El abandono escolar es común en países de ingresos bajos y medios. Los sistemas de alerta temprana identifican a los estudiantes en riesgo y les brindan apoyo académico y motivacional.

El abandono escolar es común en países de ingresos bajos y medios. Los sistemas de alerta temprana identifican a los estudiantes en riesgo y les brindan apoyo académico y motivacional. Guatemala y Colombia: Ambos países implementaron estrategias educativas basadas en análisis de calificaciones y ampliación de cobertura escolar. Guatemala mejoró en la calidad educativa mediante un modelo predictivo y apoyo individualizado. Colombia aumentó la matrícula y mejoró el rendimiento con su “Revolución Educativa”, destacando en matemáticas, lectoescritura y ciencias según los resultados de PISA.

Ambos países implementaron estrategias educativas basadas en análisis de calificaciones y ampliación de cobertura escolar. Guatemala mejoró en la calidad educativa mediante un modelo predictivo y apoyo individualizado. Colombia aumentó la matrícula y mejoró el rendimiento con su “Revolución Educativa”, destacando en matemáticas, lectoescritura y ciencias según los resultados de PISA. Resultados: Guatemala y Colombia vieron mejoras significativas en las pruebas PISA, con aumentos en las competencias de los estudiantes entre 2012 y 2022, reflejando el éxito de sus reformas educativas.

Menos pruebas para medir el nivel educativo

A lo largo de los años, el Gobierno Federal ha implementado evaluaciones nacionales para detectar áreas de aprendizaje y mejorar los enfoques educativos. Sin embargo, no ha existido ninguna prueba que haya sustituido a PLANEA.

En los últimos años, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) implementó evaluaciones dirigidas principalmente a estudiantes de segundo de primaria a tercero de secundaria en áreas como Lectura, Matemáticas y Formación Cívica y Ética. No obstante, la Mejoredu desapareció en 2025 al incorporar sus funciones a la Secretaría de Educación Pública, y aunque se realizaron pruebas diagnósticas, estas no fueron obligatorias.

Antes, las pruebas PLANEA, aplicadas en conjunto por la SEP y el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se realizaban para evaluar los aprendizajes en Español y Matemáticas de estudiantes que iniciaban el cuarto grado de primaria.

Otra evaluación que dejó de aplicarse fue la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares), que medía el rendimiento de los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato en Español y Matemáticas. Esta prueba fue suspendida en 2014 con la introducción de PLANEA.

En 2025, tras varios años sin aplicarse, se retomó la Prueba PISA, que evaluó a alrededor de 8 mil estudiantes de escuelas públicas y privadas en Matemáticas, Lectura y Ciencias. La prueba se aplicó en 61 planteles de secundaria y media superior, abarcando aproximadamente 321 planteles. Los resultados se darán a conocer a finales de 2026. En 2022, México se ubicó en el puesto 35 de los 37 países miembros de la OCDE evaluados.

Voz del experto

Lourdes Centeno, académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO

Lectura compleja y escritura, retos pendientes

Lourdes Centeno, académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO, señala que México enfrenta un déficit en conocimientos básicos, como lectoescritura y matemáticas, lo que afecta el desarrollo de las infancias y juventudes. Este problema, lejos de ser aislado, se ha acumulado durante años y se manifiesta en las aulas de todos los niveles educativos.

Centeno explicó que el bajo desempeño en lectura y escritura no es nuevo, ni exclusivo de una prueba estandarizada, sino una constante que refleja carencias en el sistema educativo. Destacó que la incapacidad de reducir las brechas entre estudiantes con distintos niveles de logro agrava la desigualdad educativa. Según la académica, “el desempeño de los jóvenes en lectura y escritura es deficiente. Después de 12 años de educación básica, la mayoría solo logra comprensión literal.”

Los datos más recientes sobre la comprensión lectora compleja son alarmantes, pues solo un 1% de los jóvenes alcanza estos niveles, lo que limita su participación crítica en la vida social. Centeno también señaló que el problema afecta la escritura, ya que la mayoría de los estudiantes solo produce textos sencillos sin desarrollar análisis o síntesis.

La académica atribuye este rezago a la falta de recursos pedagógicos, la capacitación docente deficiente y las prácticas dentro de las aulas. Además, cuestionó que se asuma que la lectoescritura se aprende de manera natural, cuando requiere enseñanza explícita y una adecuada formación docente.

