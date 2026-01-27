Claudia Sheinbaum: ¿Cuántos salarios mínimos cuesta el celular de la Presidenta?

Desde el inicio de su administración, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha impulsado una agenda centrada en el aumento al salario mínimo y en la contención del gasto público, como parte de un planteamiento orientado a la justicia económica. No obstante, una reciente conversación en redes sociales volvió a colocar en el centro del debate el valor de algunos bienes de uso personal de la mandataria —en especial su teléfono celular— y el número de salarios mínimos necesarios para adquirir un equipo similar.

Este análisis, que cruza nociones de economía cotidiana con una lectura social más amplia, se inscribe en las exigencias de transparencia planteadas por distintos sectores de la población. La interrogante es directa, pero significativa: ¿cuántos días debe laborar una persona que gana el salario mínimo para comprar un teléfono de alta gama como el que utiliza la titular del Ejecutivo?

¿Cuál es el precio del celular de la Presidenta?

El dispositivo que se ha vinculado con la Presidenta en publicaciones recientes corresponde a un iPhone 17 Pro Max, o bien a un equipo de características similares dentro del segmento premium. De acuerdo con los precios oficiales en México, las versiones básicas de este modelo parten de alrededor de 30 mil 999 pesos, según el distribuidor autorizado Apple México, aunque las configuraciones con mayor capacidad de almacenamiento pueden rebasar los 40 mil pesos.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un aumento del 13% al salario mínimo para 2026, con lo que el ingreso diario general se ubica en 315.04 pesos, lo que representa un monto mensual cercano a 9 mil 582.47 pesos.

Al contrastar el precio del iPhone 17 Pro Max con el salario mínimo mensual vigente para 2026, se obtiene que el costo del equipo equivale a poco más de tres salarios mínimos mensuales para un trabajador que percibe este ingreso (30,999 ÷ 9,582.47 ≈ 3.23). Si el cálculo se realiza con base en el salario diario, la compra del dispositivo implicaría destinar el equivalente a alrededor de 98 días de trabajo al salario mínimo general (30,999 ÷ 315.04 ≈ 98).

Estas cifras permiten poner en perspectiva la brecha entre el precio de un artículo tecnológico de alta gama y el poder adquisitivo de quienes dependen del salario mínimo, un contraste que ha generado reacciones entre especialistas, organizaciones sindicales y usuarios de redes sociales.

Panorama oficial sobre salarios y política económica

El ajuste al salario mínimo para 2026 figura entre los anuncios más relevantes del Gobierno federal en materia laboral. El 3 de diciembre de 2025, la presidenta Sheinbaum dio a conocer que el incremento del 13 % fue resultado de un acuerdo entre representantes de los trabajadores, el sector empresarial y las autoridades laborales.

Con este aumento, el salario mínimo diario pasó de aproximadamente 278.80 pesos a 315.04 pesos, como parte de una estrategia gubernamental orientada a fortalecer el ingreso de los hogares y a combatir la pobreza laboral.

Asimismo, esta actualización salarial forma parte del compromiso de que, hacia el final del sexenio en 2030, el salario mínimo alcance un nivel equivalente a 2.5 canastas básicas, un parámetro que busca alinear el ingreso mínimo con el costo real de la vida básica en México.

