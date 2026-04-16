El Gobierno federal y representantes de la Industria de la Masa y la Tortilla acordaron reforzar el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, con el objetivo de evitar incrementos en el precio de uno de los alimentos básicos de la dieta mexicana, en medio de presiones por los costos de producción, denuncias del sector y la preocupación entre consumidores.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, informó que en la reunión participaron dependencias como la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Economía, además de organizaciones como la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, la Cámara Nacional del sector, el Consejo Rector de la Tortilla y la Red de Maíz, entre otras.

Aseguró que se están construyendo “acuerdos muy concretos” para fortalecer el pacto vigente y contener cualquier presión inflacionaria. Reiteró el mensaje oficial: “No hay aumento en el precio de la tortilla”.

El aumento en los precios de las tortillas podrían afectar los hábitos de consumo de la población. EL INFORMADOR/J. Acosta

Sin embargo, el debate se mantiene abierto. De acuerdo con el Inegi, el precio del kilo de tortilla alcanzó hasta 35 pesos en ciudades del norte, como Mexicali, Hermosillo y Ciudad Acuña durante marzo, mientras que el promedio nacional se ubicó en 23.7 pesos.

Con ese contexto, el Consejo Nacional de la Tortilla, encabezado por Homero López, advirtió que la cadena de costos es “insostenible”. Aclaró que el problema no es el precio del maíz, sino la acumulación de gastos: salarios, impuestos, seguridad social, energía, refacciones, papel grado alimenticio y combustibles. “Ya es insostenible mantener este precio”, afirmó. Estimó que el alza en la harina impactará apenas 25 centavos por kilo, mientras otros insumos han encarecido hasta 17%. También señaló que la informalidad y la sobreoferta de tortillerías afectan la rentabilidad del sector.

El dirigente aseguró que la rentabilidad sólo es viable a partir de ventas superiores a los 200 kilogramos diarios, mientras que miles de negocios operan por debajo de ese umbral.

Desde la perspectiva económica, analistas de Banamex advirtieron que un aumento en el precio de la tortilla tendría efectos inflacionarios relevantes. El economista Rodolfo Ostolaza señaló que el impacto sería particularmente fuerte en los hogares de menores ingresos.

Entre los consumidores, la preocupación es evidente. El tapatío Juan Carlos Ramírez consideró injustificado el posible aumento. “El salario es el mismo. Si sube el kilo a 28 o 30 pesos, ya no alcanza. La gente no podrá costearlo”. En el mismo sentido, Nadia Hernández advirtió que un incremento de dos pesos modificaría su gasto semanal y obligaría a reducir el consumo.

El académico de la Universidad de Guadalajara, Héctor del Toro Ríos, explicó que el aumento en combustibles, fertilizantes e insumos presiona la estructura de los costos, aunque consideró que incrementos de hasta cuatro pesos, como se amenazó, serían “difíciles de justificar” dado el bajo precio del maíz.

El Gobierno federal, por su parte, mantiene su postura de que no existen condiciones para un aumento. Claudia Sheinbaum afirmó que los precios del maíz se encuentran en niveles bajos y anunció reuniones con productores y comercializadores dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

La Profeco informó que monitorea 603 tortillerías en el país para verificar acuerdos y evitar alzas injustificadas.