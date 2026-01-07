Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) presentó su Programa Institucional 2025-2030, publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que proyecta alcanzar la cobertura total del abasto de medicamentos, material de curación e insumos para la salud (MMCIS) en las instituciones del Sector Público para 2029.

El documento señala que el objetivo principal es transformar el modelo operativo de Birmex para superar las deficiencias actuales en los procesos de compra y distribución. Según el programa, estas fallas afectan la capacidad del Estado para garantizar la continuidad y la calidad de la atención sanitaria, impactando directamente el derecho humano a la protección de la salud.

Birmex identifica que las problemáticas en la cadena de suministro se deben a deficiencias operativas y logísticas, así como a limitaciones estructurales en la producción, adquisición, almacenamiento y distribución de insumos médicos estratégicos. Estas condiciones han generado ineficiencias que afectan la disponibilidad oportuna de medicamentos e insumos en las instituciones públicas.

El plan establece metas específicas de cobertura de abasto para los próximos años: 90% en 2025, 92% en 2026, 95% en 2027, 97% en 2028 y 100% a partir de 2029. Para lograrlo, Birmex prevé consolidar un sistema logístico integral de distribución nacional que garantice el suministro oportuno de insumos a las instituciones de salud.

Además, el programa plantea optimizar la red de distribución y la operación del servicio denominado “último kilómetro”, con el fin de asegurar que cada unidad de salud reciba los medicamentos y materiales necesarios de manera eficiente. Esta medida busca reducir retrasos y fallas en la entrega, mejorando la disponibilidad de insumos esenciales en todo el país.

El documento también destaca la necesidad de optimizar los procesos consolidados de adquisición de medicamentos e insumos, así como consolidar la demanda agregada proveniente de las instituciones públicas. De esta forma, se asegura una planificación adecuada de las compras centralizadas y se evita la escasez de insumos estratégicos.

El programa subraya que estas acciones son fundamentales para fortalecer la capacidad de Birmex y garantizar un abasto sostenido y confiable. La meta de alcanzar el 100% de cobertura efectiva en 2029 se plantea como un esfuerzo gradual, en el que cada año se incrementará el porcentaje de insumos disponibles para atender a la población.

Con esta estrategia, Birmex busca consolidarse como un actor clave en la cadena de suministro de medicamentos e insumos médicos del país, mejorando la eficiencia operativa y asegurando que todas las instituciones del Sector Público puedan contar con los recursos necesarios para brindar atención de calidad a la población.

El Universal

¿Qué es Birmex?

Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México) es una empresa pública del Gobierno federal dedicada a la producción y suministro de vacunas, biológicos y reactivos para la salud.

Su labor incluye la investigación, desarrollo y aseguramiento de la calidad de insumos médicos estratégicos.

Funciona como un proveedor centralizado para el Sector Público, coordinando procesos de almacenamiento, transporte y control de inventarios. Además, participa en programas de fortalecimiento sanitario, contribuyendo a la disponibilidad confiable de medicamentos esenciales en todo el país.

