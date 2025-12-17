Alcaldías de CDMX y Estados donde habrá posadas gratis este 2025

Con motivo de las fiestas decembrinas, diversas alcaldías de la Ciudad de México y algunos Estados del país anunciaron la realización de posadas con actividades culturales, música, piñatas y alimentos tradicionales, con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria.En la alcaldía Tlalpan, las posadas se llevarán a cabo del 17 al 21 de diciembre en distintos puntos de la demarcación. El miércoles 17, a las 18:00 horas, el evento se realizará en el Auditorio Comunal; el jueves 18, a las 19:00 horas, en el atrio de la Parroquia de San Andrés Totoltepec. El viernes 19, la posada iniciará a las 17:00 horas en avenida Chicoasén s/n, entre Chemáz y Sinanche; el sábado 20, a las 18:00 horas, en las canchas de basquetbol de Supermanzana 2, Narciso Mendoza, Coapa; y el domingo 21, a las 20:00 horas, en la explanada de la alcaldía.Por su parte, la alcaldía Miguel Hidalgo anunció una serie de posadas que se realizarán hasta el 19 de diciembre, todas a partir de las 17:00 horas, en diferentes sedes. Para el 17 de diciembre, se llevarán a cabo posadas en el Faro Lago Alberto y el Deportivo Miguel Hidalgo; el 18 de diciembre en el Deportivo Gran Libertador y el Deportivo Constituyentes; y el 19 de diciembre concluirán en el Parque Salesiano y el Deportivo Plan Sexenal.Diversos estados del país se alistan para celebrar la temporada decembrina con posadas y actividades culturales abiertas al público, que incluyen música en vivo, tradiciones navideñas y espacios de convivencia comunitaria.En Celaya, Guanajuato, el Instituto de Arte y Cultura llevará las posadas a distintas Bibliotecas Públicas de la ciudad, con una agenda que contempla presentaciones musicales y dinámicas para toda la familia. Las actividades continuarán el miércoles 17, de 13:00 a 15:00 horas, en las bibliotecas M. Concha Quintanilla, F. E. Tresguerras y José Nieto y Aguilar. El jueves 18, los festejos se realizarán de 14:00 a 16:00 horas en las bibliotecas Efraín Huerta, Luis Velasco y Mendoza, y Albino García. Para el viernes 19, habrá celebraciones a las 16:00 horas en la biblioteca Pedro Ávila García, en la comunidad El Puesto, y a las 17:00 horas en la biblioteca Ing. Jaime Tapia Rodríguez, en la colonia Villas del Bajío.En Pachuca, Hidalgo, el gobierno municipal anunció la realización de una Mega Posada el viernes 19 de diciembre, frente al emblemático Reloj Monumental. Las actividades navideñas darán inicio a las 19:00 horas y están dirigidas al público en general.Por su parte, en Morelia, Michoacán, se llevará a cabo la cuarta edición de la Posada Navideña “Noche de Paz”, el sábado 20 de diciembre, en el Centro Histórico. El evento comenzará a las 17:30 horas en el Santuario de Guadalupe e incluirá música, la tradicional petición de posada, el encendido de la Catedral y una verbena popular con antojitos.En Morelos, la Secretaría de Cultura hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a las posadas comunitarias que ya se realizan en distintos municipios. De acuerdo con Lourdes Arce, secretaria técnica de la dependencia, estas celebraciones ofrecerán comida, dulces y actividades artísticas para personas de todas las edades, sin costo alguno, con el objetivo de fomentar la convivencia y el espíritu navideño.Con información de SUN.NA