IMSS lanza ESTAS acciones para mejorar la atención a la derechohabiencia

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó del relanzamiento de "Trato Digno", que forma parte de un nuevo enfoque de atención que garantice derechos, genere empatía y procure la dignidad.En la conferencia mañanera de este martes 2 de diciembre, Robledo mencionó que el "Trato Digno" cuenta con 11 acciones como parte de esta nueva identidad.Añadió que se aumentó el número de técnicas a 2 mil 350, que escuchan a pacientes y familiares, atienden quejas y gestionan soluciones priorizando el buen trato. También se aumentaron los módulos a mil 083.Zoé Robledo mencionó las 11 acciones para mejorar la atención de la derechohabiencia.