Confirman presencia de agentes de EU en Fiscalía de Chihuahua

Wendy Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio de "El Pinal", encontrado el pasado 19 de abril en Chihuahua, dio a conocer en conferencia de prensa la tarde de este martes 12 de mayo del 2026 que los agentes estadounidenses de la CIA que fallecieron en un accidente relacionado con el operativo habrían estado en al menos dos fechas previas al operativo en el edificio de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.

Además señaló que, hasta el momento, no existen datos que arrojen que el titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Pedro Román Oseguera Cervantes y quien falleció en el accidente junto con dos estadounidenses, solicitara permiso para la operación de estos agentes en el operativo del narcolaboratorio.

"De los nuevos datos de prueba incorporados a la investigación, se advierte la presencia informal de las presuntas personas extranjeras en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, cuando menos 2 fechas previas, así como horas antes de la salida del convoy, con destino al municipio de Morelos", explicó.

"Estos indicios advierten que el día 16 de abril de 2026 se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas, portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical, sin que se aprecie ninguna disposición de uso. Sin embargo, hasta este momento no se ha corroborado su portación o uso fuera de estas instalaciones en el operativo o en otros lugares donde fueron identificadas estas personas de presunto origen extranjero", afirmó Chávez Villanueva.

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Aseguró que la información se encuentra en proceso de corroboración con mayores datos derivados de las nuevas líneas de investigación que se llevan en el caso.

A la fecha, suman aproximadamente 50 declaraciones ministeriales, más de 10 informes periciales, la recopilación y análisis de más de seis mil horas de registros digitales, provenientes de diversos puntos de vigilancia, así como la inspección de aproximadamente 500 documentos, y la realización de trabajo de campo, y diversas solicitudes de información dirigidas a distintas autoridades e instituciones.

"La Fiscalía General del Estado ha dado continuidad formal e ininterrumpida a las carpetas de investigación correspondientes y ha atendido de manera permanente y puntual todos los requerimientos formulados por la Fiscalía General de la República (FGR). Insisto, estamos colaborando de manera permanente e irrestricta con la FGR", detalló la funcionaria.

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"Efectivamente, las imágenes muestran que estas personas convergen en diversos momentos en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas sin que se adviertan hasta este momento circunstancias que sugieran adiestramiento, instrucción, mando o cualquier otra función reservada a autoridades mexicanas", comentó.

Volvió a remarcar que la evidencia analizada por dicha Unidad permite corroborar que los estadounidenses no portaban uniforme de la agencia estatal de Investigación, ni insignias oficiales de dicha corporación.

Agregó, que se busca aún establecer plenamente la identidad de dos de ellas, quienes permanecen en calidad de desconocidos y a la vez, determinar si desempeñaban alguna actividad o función vinculada con alguna agencia de seguridad consular o diplomática de los Estados Unidos de América.

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JM