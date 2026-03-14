Muchas personas en México acuden al médico únicamente cuando ya presentan síntomas o cuando una enfermedad se encuentra en etapas avanzadas, lo que dificulta el tratamiento e, incluso, la prevención. Por tal razón, los expertos aconsejan las revisiones periódicas que permiten identificar riesgos antes de que aparezcan síntomas graves .

Las revisiones regulares

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el tamizaje o “screening” consiste en identificar enfermedades no diagnosticadas en personas aparentemente sanas mediante pruebas médicas antes de que aparezcan síntomas . De acuerdo con el organismo, la detección temprana es una de las estrategias más eficaces para reducir la mortalidad asociada a enfermedades crónicas .

En México, la Secretaría de Salud también subraya la importancia de las revisiones médicas periódicas para prevenir complicaciones asociadas con padecimientos como diabetes, hipertensión y diversos tipos de cáncer, enfermedades que se encuentran entre las principales causas de muerte en el país.

Incluso cuando una persona se siente saludable, especialistas recomiendan realizar evaluaciones periódicas del estado general de salud , ya que muchos padecimientos pueden desarrollarse sin manifestaciones evidentes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que las revisiones regulares permiten identificar factores de riesgo como niveles elevados de colesterol, presión arterial alta o alteraciones en la glucosa, indicadores que pueden anticipar enfermedades cardiovasculares o metabólicas.

A considerar en las revisiones regulares

La frecuencia y el tipo de evaluaciones médicas recomendadas varían según factores como la edad, el sexo, los antecedentes familiares y el estilo de vida de cada persona.

Especialistas sugieren que los adultos se sometan al menos a un examen médico general al año que incluya medición de presión arterial, peso, evaluación de hábitos de vida y algunos estudios de laboratorio básicos.

Entre los 18 y 39 años se recomienda vigilar indicadores generales de salud como peso, colesterol y presión arterial, además de realizar revisiones periódicas para identificar factores de riesgo cardiovasculares o metabólicos.

A partir de los 35 años, diversos organismos de salud aconsejan iniciar evaluaciones para detectar prediabetes o diabetes tipo 2, especialmente en personas con sobrepeso, obesidad o antecedentes familiares.

Entre los 40 y 49 años suele incrementarse la vigilancia de factores de riesgo cardiovascular y metabólico. Después de los 50 años, las recomendaciones incluyen mantener revisiones anuales e incorporar estudios de detección de ciertos tipos de cáncer, como colonoscopías o mastografías en mujeres.

Las revisiones médicas también permiten identificar hábitos que pueden afectar la salud, como el sedentarismo, el tabaquismo o una alimentación inadecuada.

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