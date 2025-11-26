Este miércoles 26 de noviembre, campesinos y transportistas de México mantienen bloqueos en carreteras de distintos estados de México, mismos que iniciaron desde el pasado lunes 24 de noviembre. La Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que las autoridades solo pueden comprometerse a lo que verdaderamente puedan cumplir.

Las declaraciones de la Mandataria se dan luego de que otra mesa de diálogo entre manifestantes y el Gobierno de México fracasara, ante lo cual, Sheinbaum dijo que " se busca encontrar una salida, obviamente, que esté en el marco de los recursos disponibles. Nosotros acostumbramos a hacer compromisos, no promesas. Cuando nos comprometemos con algo, hay que cumplirlo, hay que ser muy responsable en qué se puede y qué no se puede. "

Sheinbaum legitimó las demandas de los campesinos y transportistas, pero indicó que no se puede prometer lo que no se puede entregar. Explicó, además, que el gobierno busca soluciones dentro del marco presupuestal disponible, por lo que no asumirá acuerdos irreales.

Ante la crisis de precios del maíz, Sheinbaum recordó que se llegó a un acuerdo tripartito para apoyar a productores, con participación de empresas compradoras, gobiernos estatales y el gobierno federal.

Señaló que el objetivo es diferenciar el precio entre el maíz blanco mexicano y el maíz amarillo de Estados Unidos, cuyo costo internacional ha caído drásticamente.

" Se buscó algo tripartito… que las empresas que compran maíz dieran un precio más alto, que los gobiernos estatales le entraran con algo y el gobierno federal con algo. Ahí se logró un acuerdo ."

La Presidenta sostuvo que el siguiente año se van a destinar un billón de pesos a programas de bienestar, además de recursos para salud, educación e infraestructura social. Por ello, señaló que es necesario priorizar demandas legítimas y evitar presiones políticas.

" Cuando hay una demanda de este tipo, buscamos la manera de encontrarle una salida… cuando no tiene que ver con un asunto político para generar algún problema, nada más por generarlo ".

Respecto a los bloqueos en carreteras, Sheinbaum cuestionó la necesidad de estas acciones mientras las mesas de diálogo siguen abiertas.

" Tomando una carretera… ahí es donde yo digo, pues ¿qué los mueve a tomar una carretera, si están en una mesa de trabajo donde se están buscando alternativas? ".

Sheinbaum reiteró la disposición a negociar, pero insistió en que las soluciones deberán ser realistas: apoyar principalmente a los pequeños productores y garantizar seguridad sin ceder a presiones políticas o demandas inviables.

