Como resultado de varios cateos, al menos dos personas fueron arrestadas por su posible implicación en el ataque armado ocurrido en los campos de futbol de la comunidad Loma de Flores, registrado la tarde del domingo 25 de enero de 2026.

Las capturas se realizaron durante operativos efectuados la noche del lunes y martes en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya, regiones identificadas como área de operación del Cártel de Santa Rosa de Lima, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación.

En las acciones participaron agentes de la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, con respaldo de la Guardia Nacional y corporaciones estatales, quienes realizaron intervenciones en inmuebles ubicados en la comunidad Santa Rosa de Lima, en Villagrán —considerada el origen del grupo criminal—, así como en San Antonio de los Morales, en el municipio de Juventino Rosas.

La operatividad se ejecutó como parte de las indagatorias por los homicidios de 11 personas el domingo pasado al término de un partido de futbol en la comunidad Loma de Flores, de Salamanca, y en donde varias más fueron heridas por proyectiles disparados con rifles de asalto.

En esos lugares, habrían detenido a dos hombres y a una mujer, y encontraron indicios que podrían tener relación con el multihomicidio, por lo que procedieron a su embalaje para las pruebas periciales y aseguraron algunos predios.

Aunque este medio solicitó información a la Fiscalía estatal, a cargo de Gerardo Vázquez Alatriste, sobre los resultados alcanzados y respecto a las personas capturadas, no hubo respuesta.

El martes, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reveló que se tienen "avances claros en las líneas de investigación sobre los hechos y motivaciones" y enfatizó su compromiso para que haya justicia para todas las víctimas.

No obstante que la mandataria precisó que la FGE tendrá que informar puntualmente de esos avances y realizar un trabajo muy profesional que permita que no haya impunidad, su titular ha mantenido en reserva el progreso de las indagatorias.

KR