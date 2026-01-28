Un hombre resultó herido la mañana de este martes luego de que el automóvil que manejaba fue embestido y arrastrado por un tren en el cruce de la avenida Ferrocarril Hidalgo y el Circuito Interior, en la colonia 7 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

Según los primeros informes, el conductor quedó atrapado dentro del vehículo tras el violento impacto con el convoy ferroviario, lo que obligó la intervención de los servicios de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron las maniobras para liberar al lesionado, quien posteriormente recibió atención prehospitalaria.

Autoridades informaron que el conductor ya fue rescatado y liberado; sin embargo, unidades de emergencia continúan laborando en la zona para asegurar el área y retirar el vehículo siniestrado. El incidente generó afectaciones a la circulación en el cruce de Ferrocarril Hidalgo y Circuito Interior.

Al lugar acudieron también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para apoyar en las labores viales y resguardar la zona, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance.

EE