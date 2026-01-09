CFE: Instala nuevas casetas telefónicas por esta razón

En un contexto dominado por los teléfonos inteligentes y la conectividad móvil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sorprendido con la instalación de nuevas cabinas telefónicas en México durante 2026. Mientras en las grandes ciudades estos equipos son retirados por considerarse obsoletos, el gobierno federal impulsa su regreso en comunidades con acceso limitado a servicios de telecomunicaciones, una estrategia que ya genera debate sobre su pertinencia y costo.

Un programa con enfoque social

La iniciativa es operada por CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), filial de la CFE, y está dirigida principalmente a zonas rurales o con baja conectividad. De acuerdo con información oficial, el objetivo central es garantizar comunicación básica gratuita en lugares donde el internet, la telefonía móvil o incluso el saldo telefónico siguen siendo escasos.

Según la dependencia, estas cabinas buscan cubrir una necesidad elemental de comunicación y funcionan como una alternativa para poblaciones donde la señal celular es intermitente o el uso de dispositivos móviles no está generalizado.

Qué ofrecen las nuevas cabinas

De acuerdo con la CFE, las cabinas permiten:

Realizar llamadas nacionales e internacionales sin costo

Acceder al servicio las 24 horas

Usarlas sin tarjetas, saldo ni registro

Facilitar el acceso a personas adultas mayores o con baja alfabetización digital

La empresa señala que el servicio es utilizado por distintos grupos de edad y forma parte de una estrategia más amplia que también incluye puntos de WiFi gratuito y planes de internet móvil a bajo costo.

Dónde se han instalado

Hasta ahora, 848 cabinas telefónicas han sido colocadas como parte del programa federal. La mayor presencia se concentra en el sureste del país, especialmente en:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

La instalación se realiza mediante convenios con presidencias municipales, las cuales facilitan los espacios y colaboran en la operación local.

A nivel estatal, la Secretaría del Bienestar del Estado de México informó que la entidad cuenta con más de 74 cabinas activas, lo que la coloca entre las regiones con mayor número de estos dispositivos. La dependencia indicó que el objetivo es atender a comunidades con acceso limitado a servicios de telecomunicación.

Mientras el programa federal avanza en zonas rurales, en áreas urbanas ocurre lo contrario. En la Ciudad de México, por ejemplo, el Congreso local aprobó un exhorto para retirar más de 213 mil cabinas telefónicas en desuso, al considerarlas obsoletas y un problema para el espacio público.

Analistas plantean que estas cabinas podrían transformarse en puntos híbridos, que integren telefonía gratuita, WiFi comunitario y servicios digitales básicos. Por el momento, el proyecto avanza en comunidades rurales, mientras en las ciudades continúa el retiro de casetas tradicionales, dejando abierto el debate sobre si se trata de una solución temporal, una política social focalizada o un uso discutible de recursos públicos en la era del internet.

Con información de Internet para Todos y la Secretaría del Bienestar del Estado de México.

