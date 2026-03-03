CFE: datos que debes actualizar obligatoriamente en tu recibo

No mantener actualizada la información de tu recibo de luz puede derivar en sanciones económicas elevadas e incluso en la suspensión del suministro. Durante 2026, la Comisión Federal de Electricidad reforzó sus lineamientos de actualización de datos, por lo que omitir ciertos cambios puede generar adeudos inesperados y conflictos administrativos.

Muchos usuarios desconocen qué información deben modificar ante la CFE, lo que complica trámites y puede traer consecuencias legales. Existen tres situaciones principales en las que la actualización es obligatoria.

Cambio de titular o de domicilio

Cuando una vivienda se compra, se renta o se recibe en herencia, es indispensable realizar el cambio de titular del contrato. Este procedimiento permite que la persona responsable del inmueble quede registrada correctamente ante la empresa y facilita gestiones posteriores relacionadas con el servicio eléctrico.

Si no se realiza este ajuste, pueden presentarse diversas complicaciones: notificaciones y recibos enviados al nombre anterior, imposibilidad de reportar fallas o solicitar aclaraciones, conflictos por deudas que no corresponden e incluso obstáculos en procesos de compraventa o arrendamiento.

El trámite no tiene costo y puede efectuarse en línea o de forma presencial en los Centros de Atención a Clientes. Se requiere identificación oficial, comprobante de domicilio vigente, RFC y una fotografía del medidor.

Actualización de datos fiscales

Quienes necesitan facturar el consumo de energía para efectos de deducción deben verificar que su información fiscal coincida exactamente con la registrada ante el Servicio de Administración Tributaria. Con la entrada en vigor del CFDI 4.0, los datos deben coincidir sin errores.

Es necesario revisar RFC, razón social, domicilio fiscal, régimen fiscal y uso del CFDI. Cualquier inconsistencia puede invalidar la factura y, en consecuencia, impedir la deducción del gasto.

Entre los problemas que pueden surgir se encuentran la pérdida de beneficios fiscales, la imposibilidad de recuperar deducciones anteriores, observaciones en auditorías y posibles multas si se detectan irregularidades.

La actualización puede realizarse desde el portal oficial de CFE, ingresando a la cuenta del usuario en la sección “Actualízate” y verificando posteriormente que los cambios aparezcan en el siguiente recibo.

Modificación en el uso del servicio

Uno de los puntos menos conocidos es el cambio en la clasificación del servicio. Si un inmueble deja de ser exclusivamente habitacional y comienza a utilizarse con fines comerciales, como negocio o consultorio, es obligatorio notificarlo para ajustar la tarifa correspondiente.

Utilizar una tarifa doméstica subsidiada para actividades comerciales constituye una irregularidad. Si la CFE detecta esta situación, puede aplicar cobros retroactivos por la diferencia acumulada, imponer sanciones económicas, suspender el suministro e incluso reclasificar el contrato a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), con la consecuente pérdida de subsidios.

Por ello, al iniciar una actividad comercial en casa o modificar el destino del inmueble, es necesario acudir a la CFE para regularizar la situación desde el principio.

Canales de atención disponibles

La CFE cuenta con distintos medios para realizar estos procedimientos: en línea, vía telefónica al 071 o de manera presencial en sus oficinas. En la mayoría de los casos, los trámites son gratuitos y ágiles.

Actualizar la información del recibo de luz en 2026 permite evitar sanciones, cargos adicionales y cortes en el servicio, además de facilitar cualquier gestión futura relacionada con el suministro eléctrico.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

