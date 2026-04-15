A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtió que interrumpiría sus servicios este jueves 16 de abril en solo un área específica de la ciudad de Hermosillo, Sonora , por lo que exhortó a la población que se verá afectada a tomar las precauciones y medidas necesarias para aminorar el impacto del corte.

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De acuerdo con la versión que se manejó en sus cuentas oficiales, el corte de luz es resultado de un proceso de mantenimiento y restauración que se tenía programado con anterioridad , cuyo objetivo es mejorar la calidad del servicio y dar continuidad al suministro.

La CFE aseguró que la interrupción del suministro eléctrico no se llevará a cabo de manera general en México, en el estado o en la ciudad, sino que simplemente se reducirá a una de sus colonias, siendo la afectada el llamado fraccionamiento Privadas del Rey.

¿Cuándo durará el corte de luz de la CFE?

La empresa propiedad del Gobierno de México aseguró que se anticipa que la suspensión del servicio dure al menos 5 horas, arrancando a las 09:00 horas y finalizando a las 14:00 horas. Sin embargo, es importante destacar que algunos hogares podrán tardar más tiempo en regresar a la normalidad, pues el abastecimiento de energía se restaurará de manera paulatina.

Por ello, la agencia recomendó a los habitantes de la zona, así como lugares cercanos, tomar precauciones como desconectar aparatos eléctricos para evitar daños por sobretensión, mantener el refrigerador cerrado para mantener la temperatura de los alimentos, preparar baterías portátiles para cargar sus dispositivos y planear actividades que no requieran del uso de energía durante el tiempo que dure el corte.

CFE reitera la importancia de reforzar la seguridad del sistema eléctrico

La CFE reiteró la importancia de realizar las labores de mantenimiento de este jueves 16 de abril, ya que con esto se busca reforzar la seguridad del sistema eléctrico y de las personas que hacen uso de él , además de garantizar que todas las casas, edificios, oficinas y demás establecimientos gocen de un buen servicio que sea óptimo y sin interrupciones.

En caso de dudas, quejas o problemas con el servicio antes o después de la interrupción, la CFE puso a disposición de los usuarios la línea telefónica 071 con disponibilidad las 24 horas del día, durante toda la semana.

Asimismo, la institución solicitó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales, ya sea en redes sociales o en su sitio web, para conocer futuros avisos relacionados con cortes de energía, mantenimiento u otras eventualidades en el suministro eléctrico.

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