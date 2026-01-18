CFE confirma que estos espacios públicos tendrán INTERNET GRATIS en 2026

El plan de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 2026 llega con fuerza y una meta ambiciosa: conectar gratuitamente a miles de mexicanos. A través del Programa Energía que Transforma: Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México y la CFE impulsarán una expansión tecnológica que no solo fortalecerá la red eléctrica, sino que también llevará internet gratuito.

Como parte de esta estrategia, la CFE instalará más de cuatro mil puntos de acceso gratuito en todo el país, junto con torres de telefonía móvil para mejorar la cobertura en comunidades rurales y zonas marginadas.

Además, se lanzará una entrega masiva de tarjetas SIM con servicio de internet sin costo, dirigidas principalmente a estudiantes de nivel medio superior y superior, aunque otros sectores también podrán acceder al beneficio.

¿Cuándo distribuiran el chip de la CFE con internet gratuito?

A partir de febrero de 2026, iniciará la distribución de 237 mil chips gratuitos dentro del Programa Internet para Todos, una iniciativa que busca garantizar el acceso digital sin depender de planes comerciales.

Los módulos de entrega estarán ubicados en diferentes regiones; los interesados solo deberán acudir al punto correspondiente, presentar su documentación y solicitar su tarjeta SIM.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el chip?

Para recibir este chip gratuito, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes criterios:

Estar inscritos en algún programa del Bienestar.

Ser menor de edad o adulto mayor.

Presentar identificación oficial o CURP (y acta de nacimiento en el caso de menores).

Entregar comprobante de domicilio.

Contar con un teléfono celular desbloqueado.

¿Cuáles son los Espacios con internet gratuito de la CFE

La red pública gratuita también abarcará:

Clínicas.

Teleescuelas.

Plazas.

Centros educativos.

Sedes de programas sociales.

En Michoacán, por ejemplo, ya se habían instalado 228 puntos de conexión en 2025 , y la meta para 2026 es multiplicar esa cifra. Con ello, la CFE busca cerrar la brecha digital, impulsar el estudio y el trabajo remoto, y permitir que más personas realicen trámites o accedan a servicios sin pagar por un proveedor privado.

Con este proyecto, el internet gratuito de la CFE se perfila como una de las apuestas sociales más relevantes del próximo año, acercando tecnología, educación y conectividad a los rincones donde antes no llegaba la señal.

