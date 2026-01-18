Inapam: ¿Se puede solicitar la tarjeta de forma virtual? Requisitos, beneficios y pasos

Cada vez más personas mayores de 60 años buscan acceder a los beneficios y descuentos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) , una credencial que se ha convertido en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida en esta etapa. Sin embargo, con el auge de los trámites digitales, ha surgido una duda recurrente: ¿es posible solicitar la tarjeta de forma virtual y segura?

Aunque circulan sitios que prometen tramitar la credencial por internet, el Inapam ha aclarado de manera oficial que el registro solo puede realizarse de forma presencial. Hasta ahora, no existe una plataforma digital o formulario en línea autorizado para iniciar el proceso.

Esta medida busca proteger la identidad de los solicitantes, ya que la verificación de documentos y la entrega física de la tarjeta requieren revisión directa por parte del personal del instituto.

Por ello, cualquier página o enlace que ofrezca hacer el trámite virtual debe considerarse falso, pues podría tratarse de un intento de fraude o de robo de datos personales.

El Inapam recomienda a los adultos mayores y a sus familiares no compartir información personal o documentos en portales no oficiales y acudir únicamente a los módulos autorizados en cada entidad federativa.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial del Inapam?

Para realizar el trámite de manera correcta y sin contratiempos, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años cumplidos o más.

o más. Presentar en original y copia: acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía y firma, CURP certificada y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Llevar dos fotografías recientes tamaño infantil.

El proceso es gratuito y, una vez validada la información, se entrega la credencial en el mismo módulo o en una cita posterior. Con ella, las personas adultas mayores pueden acceder a descuentos en transporte público, servicios médicos, alimentos, actividades culturales y recreativas, además de convenios con farmacias, tiendas y centros de salud.

El Inapam recomienda acudir temprano, revisar los horarios del módulo más cercano y llevar toda la documentación en orden para agilizar la gestión.

Aunque el trámite no puede realizarse en línea, hacerlo presencialmente garantiza que la credencial sea legítima y que los beneficiarios puedan disfrutar plenamente de las ventajas que ofrece este programa social.

