Claudia Sheinbaum, ¿en busca del científico Jacobo Grinberg?

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum ha anunciado recientemente que el Gobierno podría reabrir el caso del científico Jacobo Grinberg, luego de más de 30 años de incertidumbre y después de que su desaparición fuera mencionada durante una conferencia matutina.

Esta decisión responde a la creciente presión social por esclarecer los hechos que rodearon la desaparición de Grinberg, quien fue un destacado neurofisiólogo y etnobotánico, conocido por su investigación sobre los estados alterados de conciencia y las prácticas chamánicas en México.

La Presidenta reconoció que el tema está siendo revisado por su administración debido al interés público que sigue generando . Asimismo, señaló que analizará si la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) —dirigida por Rosaura Ruiz Gutiérrez— puede retomar formalmente la investigación.

Hasta la fecha, Sheinbaum no ha anunciado una búsqueda activa con resultados nuevos ni confirmaciones sobre el paradero de Grinberg.

¿Quién fue Jacobo Grinberg?

Jacobo Grinberg-Zylberbaum fue un científico mexicano con formación en psicología y psicofisiología, investigador y profesor de la UNAM, conocido por intentar vincular la ciencia con la conciencia, la percepción y las tradiciones chamánicas de México.

Su principal aporte fue intelectual y metodológico: creó modelos teóricos, diseños experimentales y nuevas formas de usar herramientas existentes para estudiar la mente.

Su contribución más importante fue la Teoría Sintérgica, una propuesta que plantea que la realidad no es creada directamente por el cerebro, sino organizada a partir de un campo de información con el que el cerebro interactúa.

También investigó estados alterados de conciencia en contextos rituales y chamánicos, no desde la creencia, sino desde la observación, el registro y la medición, sosteniendo que cualquier fenómeno que ocurra de forma consistente merece ser estudiado científicamente, aun cuando no exista una explicación inmediata.

La reactivación del caso ha sido impulsada por la insistencia de la sociedad civil y familiares del científico, quienes han reclamado justicia y respuestas claras sobre su desaparición en diciembre de 1994. Aunque las autoridades nunca han logrado determinar con certeza qué sucedió, la reapertura de la investigación ofrecería una nueva oportunidad para esclarecer los misterios que aún rodean este emblemático caso.

