El ataque armado ocurrido en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas perdieron la vida y 10 más resultaron heridas, estaría relacionado con la disputa entre grupos del crimen organizado, de acuerdo con fuentes federales.

Las investigaciones señalan que al menos cinco de las víctimas mortales pertenecían a una empresa de seguridad privada presuntamente vinculada al Cártel Nueva Generación (CNG). El atentado habría sido perpetrado por un grupo ligado al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL).

Antes del ataque, las autoridades aseguraron dos mensajes atribuidos al CSRL, en los que se hace referencia directa a la disputa que mantiene esa organización criminal con el CNG por el control de la región.

En los hechos también se señala la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien habría encabezado el grupo de choque conocido como “Los Marros”, una célula delictiva que opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman, alias “El Negro”, “El Camorro” o “El Gallo”.

Lara Belman es identificado por las autoridades como jefe de célula criminal y uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya. Se le atribuyen actividades relacionadas con la distribución de droga, homicidios y extorsiones, y actualmente cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

Además, las autoridades lo vinculan con otros delitos como secuestro, desaparición forzada de personas, venta de droga y extorsión, por lo que es considerado un objetivo prioritario dentro de las acciones de seguridad en la región.

