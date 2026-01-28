Caso Axe Ceremonia: Familia de fotógrafa fallecida acusa a Secretaría de Cultura de daño moral

La familia de Berenice Giles, una de las dos víctimas que perdieron la vida durante el festival Axe Ceremonia, anunció que presentará una demanda contra la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

La acción legal se deriva de una publicación realizada por la dependencia el pasado 13 de enero, en la que se promovía un taller de fotografía en conciertos con el mensaje: “¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?”.

El representante legal de los familiares, Fabián Victoria, señaló este miércoles que están en proceso de preparar tanto la denuncia como la demanda formal contra la Secretaría por presunto daño moral, revictimización, discriminación, violencia de género y violencia institucional.

“Esta secretaría infringió y cometió actos que afectaron directamente a la familia Giles Rivera”, aseguró el abogado durante una conferencia de prensa.

La declaración se realizó al exterior de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, ubicados en la colonia San Ángel. Durante el encuentro con medios de comunicación, Victoria negó que la Secretaría de Cultura haya buscado a los padres de la fotógrafa para ofrecerles una disculpa formal.

“Salieron a decir que ya habían contactado a las dos familias y que les ofrecieron disculpas. Quiero aclarar que aquí están presentes, y que hasta el día de hoy nadie se ha acercado a la familia Giles Rivera para ofrecer una disculpa”, enfatizó.

El conflicto se originó tras la publicación difundida en redes sociales por la Secretaría de Cultura el 13 de enero, que invitaba a un taller de fotografía con la polémica frase: “¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?”.

Esta publicación fue percibida por los familiares de Berenice como una falta de sensibilidad y un acto de revictimización, considerando el trágico fallecimiento de la fotógrafa en un festival donde ocurrieron incidentes que pusieron en riesgo la seguridad de los asistentes.

Además de la demanda, los abogados y familiares buscan que se reconozca públicamente la responsabilidad de la Secretaría de Cultura en la difusión de mensajes que podrían agravar el dolor de las víctimas y sus familias.

Por su parte, organizaciones de defensa de víctimas y colectivos de fotógrafos han expresado su apoyo a la familia Giles, señalando que este caso evidencia la necesidad de medidas más estrictas de responsabilidad y cuidado por parte de las instituciones culturales, especialmente en situaciones donde ocurren accidentes o fallecimientos en eventos públicos.

PH