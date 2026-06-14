Ante las críticas por permitir que una banda tocará un corrido en el Pleno, canción la cual estaba dedicada a un presunto operador del Cártel de Sinaloa, el legislador dio la cara y asumió la total responsabilidad del acto, el cual ocurrió el pasado miércoles y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El pasado miércoles 10 de junio, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona se vio envuelto en un escándalo, luego de que un grupo musical interpretara un corrido en el Pleno del Congreso de Michoacán.

El evento, que rápidamente ha generado críticas y cuestionamientos, consistió en la presentación en vivo del reconocido tema musical “Se les peló Baltazar”.

��Interpretan narcocorrido en el Pleno del Congreso de Michoacán



El miércoles, un grupo cantó “Se les peló Baltazar”, dedicado a Baltazar Díaz Vega.



La invitación estuvo a cargo del diputado del PT, Baltazar Gaona.



Díaz Vega, alias “El Balta”, es señalado como uno de los… pic.twitter.com/lyuGddrSPk — Azucena Uresti (@azucenau) June 12, 2026

La polémica radica en el origen y destinatario de la pieza musical. La canción es conocida por ser dedicada explícitamente a Baltazar Díaz Vega, figura identificada en el mundo del crimen organizado bajo el alias de “El Balta”.

De acuerdo con los antecedentes históricos sobre el tráfico de drogas en el país, Díaz Vega es señalado como uno de los primeros grandes socios y operadores de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa.

La invitación del diputado

Según la información que corre por redes sociales, la presencia del conjunto musical y la interpretación del tema se dieron gracias a una invitación extendida por el diputado local Baltazar Gaona, representante de la bancada del PT.

Asume la responsabilidad del evento

Sin embargo, en su intento por aclarar los hechos, Gaona García aseguró que la elección del repertorio no fue una instrucción suya. Según la versión del petista, la agrupación musical, identificada como la banda Carnavalito, decidió interpretar el polémico corrido por voluntad y a modo de agradecimiento hacia él.

��El diputado del PT, Baltazar Gaona García, ofreció una disculpa pública tras la interpretación del corrido “Se les peló Baltazar” en el salón de plenos del Congreso de Michoacán.



El legislador asumió la responsabilidad y aseguró que la banda Carnavalito interpretó la canción… https://t.co/jwP3FsdB9f pic.twitter.com/b3h2cj0V4U — Azucena Uresti (@azucenau) June 15, 2026

“Nunca fue mi intención generar molestias”, subrayó el diputado.

En redes sociales, la opinión pública ha abierto un debate respecto a la seriedad, los protocolos y el respeto a los recintos gubernamentales en la entidad.

NG