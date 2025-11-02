La Presidencia de la República canceló la Mañanera del Pueblo que la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo tenía programada para este lunes 3 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, esto tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

El evento sería aprovechado por la mandataria para presentar las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, así como el esquema de seguridad y logística que México implementará para la justa deportiva.

Sin embargo, tras el homicidio del edil michoacano, ocurrido durante una celebración pública del Día de Muertos, se decidió modificar la agenda presidencial.

La conferencia matutina se llevará a cabo finalmente en Palacio Nacional, como es habitual.

La cancelación, de acuerdo con fuentes de la presidencia responde a la necesidad de dar seguimiento a la situación de seguridad en Michoacán y a las investigaciones del caso.

La presidenta Sheinbaum expresó su "absoluta firmeza" para que no haya impunidad y aseguró que estos hechos "impulsan a fortalecer aún más la estrategia de seguridad".

¿Qué sucedió durante el Festival de las Velas el 1 de noviembre en Uruapan?

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado la tarde de este sábado 1 de noviembre, el ataque armado ocurrió en el Centro de la ciudad, confirmó el Gabinete de Seguridad de México a través de sus redes oficiales.

Tras la agresión, dos personas fueron detenidas como presuntas responsables y uno de los atacantes murió durante el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Carlos Manzo, quien gobernaba como presidente municipal independiente, había participado recientemente en diversos eventos culturales y sociales del municipio, entre ellos la inauguración del Festival de Velas, una de las celebraciones más concurridas y representativas de la región.

