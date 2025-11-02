Este domingo, grupos de manifestantes ingresaron al Palacio de Gobierno de Morelia para exigir justicia ante la creciente violencia en Michoacán y el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el sábado 1 de noviembre por sujetos armados.

Según información de La Voz de Michoacán, fuerzas policiales llegaron rápidamente al lugar para contener a los manifestantes y dispersar a quienes habían logrado abrir las puertas del recinto gubernamental.

Imágenes difundidas por Quadratín Michoacán muestran que los protestantes arrojaron muebles por las ventanas mientras gritaban consignas en busca de justicia y aumento de seguridad.

Además, los hombres encapuchados prendieron fuego con bombas molotov a varias oficinas y realizaron pintas en las paredes del Palacio de Gobierno. Durante los hechos se escucharon gritos de "¡justicia!", "¡asesinos!" y "¡Uruapan no está solo!", mientras los equipos antimotines respondían con gas lacrimógeno y balas de goma para detener a los manifestantes.

Dentro del Palacio, Quadratín Michoacán compartió imágenes de participantes, algunos sin cubrirse el rostro, cargando muebles hacia el balcón y arrojándolos al suelo.

Al llegar los uniformados con escudos antidisturbios, los manifestantes mostraron su descontento y gritaron consignas como "así deberían ponerse con los narcos".

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre heridos graves ni sobre detenciones oficiales, y se mantiene la vigilancia en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

MF