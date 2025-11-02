Domingo, 02 de Noviembre 2025

Manifestantes toman Palacio de Gobierno de Morelia tras asesinato del alcalde de Uruapan

En las imágenes compartidas en redes sociales, muestran que los protestantes arrojaron muebles por las ventanas mientras gritaban consignas en busca de justicia y aumento de seguridad

Por: SUN .

Imágenes difundidas por muestran que los protestantes arrojaron muebles por las ventanas mientras gritaban consignas en busca de justicia y aumento de seguridad. ESPECIAL

Este domingo, grupos de manifestantes ingresaron al Palacio de Gobierno de Morelia para exigir justicia ante la creciente violencia en Michoacán y el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el sábado 1 de noviembre por sujetos armados.

Según información de La Voz de Michoacán, fuerzas policiales llegaron rápidamente al lugar para contener a los manifestantes y dispersar a quienes habían logrado abrir las puertas del recinto gubernamental.

Imágenes difundidas por Quadratín Michoacán muestran que los protestantes arrojaron muebles por las ventanas mientras gritaban consignas en busca de justicia y aumento de seguridad.

 

 

Además, los hombres encapuchados prendieron fuego con bombas molotov a varias oficinas y realizaron pintas en las paredes del Palacio de Gobierno. Durante los hechos se escucharon gritos de "¡justicia!", "¡asesinos!" y "¡Uruapan no está solo!", mientras los equipos antimotines respondían con gas lacrimógeno y balas de goma para detener a los manifestantes.

 

Dentro del Palacio, Quadratín Michoacán compartió imágenes de participantes, algunos sin cubrirse el rostro, cargando muebles hacia el balcón y arrojándolos al suelo.

Al llegar los uniformados con escudos antidisturbios, los manifestantes mostraron su descontento y gritaron consignas como "así deberían ponerse con los narcos".

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre heridos graves ni sobre detenciones oficiales, y se mantiene la vigilancia en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

